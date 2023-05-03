На Землі станеться максимальний перепад космічної радіації: як це вплине на магнітні бурі

Нещодавно утворена сонячна пляма вже справляє свій вплив

У середу, 3 травня, на Землю має обрушитися новий викид корональної маси від нової плями на Сонці AR3288, який стане причиною магнітної бурі.

За даними фахівців Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), ймовірність виникнення магнітної бурі середньої потужності (G2) становить 50%, сильної (G3) — лише 10%.

Водночас вчені нагадують: коли 24 квітня сильна магнітна буря спровокувала північне сяйво, тоді ж сталося раптове зменшення космічної радіації. Тож коли відбудеться новий Сонячний максимум — у бік Землі світило викине потужну корональну масу (CME), яка викличе нові магнітні бурі. Точної дати, коли геомагнітні шторми впадуть на планету, фахівці не уточнили.

Як пояснюють науковці Хмельницького національного університету, після сильних сонячних спалахів виникає інше явище – буря космічного випромінювання (радіації). Воно проявляється у вигляді різкого зниження інтенсивності космічного випромінювання на Землі приблизно в період початку на Землі магнітних бурь.

Натомість астросиноптики з Gismeteo вважають, що сьогодні та два дні поспіль, 3-5 травня, магнітосфера Землі буде відносно спокійною і прогнозуються лише невеликі магнітні збурення силою 1-2 бали.

Сайт Tesis.xras оновив графік магнітних бур у травні, відповідно до якого астросиноптики не прогнозують "червоних" днів.

Найближча дата, коли відбудеться магнітне збурення потужністю у 4 бали — 6 травня.

Потім на Землі 16 днів пануватиме геомагнітний "штиль". Після тиші станеться затяжне магнітне збурення потужністю 4 бали (23-26 травня), що трохи ослабне до 3 балів потужності, але знову зросте з 28 по 30 травня.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав, що вченим з NASA вдалось зафіксувати на Сонці торнадо. Чи принесе воно з собою небезпеку магнітному полю Землі, відповідають працівники обсерваторії.