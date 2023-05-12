Можна трошки відпочити: коли Землі чекати на наступні магнітні бурі

Сонце не припиняє дарувати Землі "неприємні" подарунки

Астросиноптики продовжують стежити за сонячною плямою AR396 із зворотною полярністю і, за їх прогнозами, сьогодні на Землі також вирувала магнітна буря.

Як повідомляє сонячна лабораторія Spaceweather, вранці викид корональної маси (СМЕ) вдарив магнітне поле Землі і не одразу призвів до бур G1 (слабка) — G2 (середня) класу потужності, однак вони все ще можуть виникнути.

Водночас, фахівці ресурсу Gismeteo запевняють, що пік помірної магнітної бурі вже пройшов і землянам слід очікувати лише невеликі збурення. Вони будуть коливатись від 4 балів до 1 балу потужності.

Слід нагадати графік геомагнітних бур у травні, оновлений сайтом Tesis.xras. За даними астросиноптиків, на планеті з 13 до 22 травня запанує "штиль".

Після геомагнітної тиші слід чекати збурення, яке сягне 4 балів потужності — 23 травня. Наступного дня, 24 травня, прогнозується слабка магнітна буря 5 балів, однак 25 та 26 травня знову спаде до "помаранчевого" рівня.

У першому місяці літа очікуються: "помаранчеві" дати — 2 та 6 червня, а "червоні" — 4 та 5 червня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про максимальний перепад космічної радіації на Сонці. Це явище стане причиною нових магнітних бур на Землі.