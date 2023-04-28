На Землю надвигаются затяжные магнитные бури: какие дни будут самыми опасными в мае

Обнародованы даты магнитных бурь в мае

Земля пережила мощные геомагнитные штормы, которые накрывали планету до конца апреля. Сейчас магнитное поле Земли находится в состояние покоя, но, по прогнозам астросиноптиков, во второй декаде мая ожидаются сильные магнитные бури.

Как сообщает УНН, в последнем месяце весны будет 13 магнитных бурь и первая волна предполагается достаточно мощной.

Магнитные бури в мае:

Сильные бури: с 11-17 и 28 мая;

Средние бури: с 20 по 25 мая.

По данным ресурса Texis.xras, первую и сверхмощную магнитную бурю прогнозируют в третьей декаде месяца – 21 и 22 мая. Ее сила будет максимально достигать 8 баллов, что считается очень сильным магнитным штормом, после чего упадет до 5 баллов, что соответствует слабой буре.

После того, как магнитное поле Земли вздрогнет от удара выброса корональной массы (СМЕ), через два дня — 25 мая — ожидается магнитное возмущение, которое достигнет мощности всего 4 баллов.

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они "рождаются" в результате выброса в космос заряженных частиц из Солнца. Магнитные бури приводят к перебоям в работе связи и ухудшению самочувствия метеозависимых людей. В эту категорию входят молодые и пожилые люди. Такие лица могут испытывать следующие симптомы: головные боли, головокружение, тошнота, боль в суставах, усталость или бессонница.

Чтобы избежать ухудшения самочувствия во время магнитных бурь, следует как можно больше гулять на свежем воздухе, ограничить употребление алкоголя, кофе и жирной пищи, заняться йогой или медитацией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о нетипичном природном явлении над Украиной — полярном сиянии. Оно появилось в результате сильной магнитной бури.