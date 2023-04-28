На Землю насуваються затяжні магнітні бурі: які дні будуть найнебезпечнішими у травні

Оприлюднені дати магнітні бур у травні

Земля пережила потужні геомагнітні шторми, які накривали планету до кінця квітня. Зараз магнітне поле Землі перебуває в стані спокою, але, за прогнозами астросиноптиків, у другій декаді травня очікуються сильні магнітні бурі.

Як повідомляє УНН, в останньому місяці весни буде 13 магнітних бур і перша хвиля передбачається досить потужною.

Магнітні бурі у травні:

Сильні бурі: з 11-17 і 28 травня;

Середні бурі: з 20 по 25 травня.

За даними ресурсу Texis.xras, першу і надпотужну магнітну бурю прогнозують у третій декаді місяця — 21 і 22 травня. Її сила максимально сягатиме 8 балів, що вважається дуже сильним магнітнім штормом, після чого впаде до 5 балів, що відповідає слабкій бурі.

Після того, як магнітне поле Землі сколихнеться від удару викиду корональної маси (СМЕ), через два дні — 25 травня — очікується магнітне збурення, яке сягне потужності лише 4 балів.

Геомагнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі з різною тривалістю і інтенсивністю. Вони "народжуються" внаслідок викиду в космос заряджених частинок з Сонця. Магнітні бурі призводять до перебоїв в роботі зв'язку та погіршення самопочуття метеозалежних людей. В цю категорію входять молоді і літні люди. Такі особи можуть відчувати наступні симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль в суглобах, втома чи безсоння.

Щоб уникнути погіршення самопочуття під час магнітних бур, варто якомога більше гуляти на свіжому повітрі, обмежити вживання алкоголю, кави та жирної їжі, зайнятися йогою чи медитацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нетипове природне явище над Україною — полярне сяйво. Воно з'явилось внаслідок сильної магнітної бурі.