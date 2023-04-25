Земля пережила потужну магнітну бурю: коли чекати наступний удар з космосу

Наступна надто сильна магнітна буря очікується під кінець наступного місяця

Земля пережила потужну магнітну бурю, яка спричинила північне сяйво. Астросиноптики запевняють, що пік шторму вже минув і більше подібних бур найближчим часом поки не передбачається, однак у середині робочого тижня слід чекати магнітне збурення.

Як повідомляє Spaceweather, наступна дата, коли прогнозується магнітна буря рівня G1 (слабка) — 27 квітня. Вона відбудеться внаслідок спалаху на Сонці сьогодні. 24 квітня, хвилі якого вже мчать до Землі.

Портал Texis.xras оприлюднив новий графік магнітних бур, і, за прогнозами фахівців, викид корональної маси (СМЕ) вразить Землю 28 квітня. Фахівці прогнозують, що це магнітне збурення сягне потужності лише 4 бали.

Після того на Землі запанує "тиша" протягом більше двадцяти днів. За планом, після "штилю" у травні прийде магнітна буря, як триватиме 21 і 22 травня. Її потужність сягне 8 балів (дуже сильна) після чого впаде до 5 балів (слабка).

Які захиститися від магнітних бур:

відмовитись від кави, сигарет, алкоголю;

пити зелений чай;

не нервувати, позбутися стресових ситуацій;

гуляти на свіжому повітрі не менш як годину на день;

не переїдати, не вживати жирну і смажену їжу;

спати не менш як 8 годин на добу.

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