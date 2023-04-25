Земля пережила мощную магнитную бурю: когда ждать следующий удар из космоса

Следующая слишком сильная магнитная буря ожидается к концу следующего месяца

Земля пережила мощную магнитную бурю, повлекшую северное сияние. Астросиноптики уверяют, что пик шторма уже миновал и больше подобных бурь в ближайшее время пока не предвидится, однако в середине рабочей недели следует ожидать магнитного возмущения.

Как сообщает Spaceweather, следующая дата, когда прогнозируется магнитная буря уровня G1 (слабая) — 27 апреля. Она состоится в результате вспышки на Солнце сегодня. 24 апреля, волны которого уже мчатся к Земле.

Портал Texis.xras обнародовал новый график магнитных бурь, и, по прогнозам специалистов, выброс корональной массы (СМЕ) поразит Землю 28 апреля. Специалисты прогнозируют, что это магнитное возмущение достигнет мощности всего 4 балла.

После того на Земле воцарится "тишина" в течение более двадцати дней. По плану, после "штиля" в мае придет магнитная буря, как продлится 21 и 22 мая. Ее мощность достигнет 8 баллов (очень сильная), после чего упадет до 5 баллов (слабая).

Как защититься от магнитных бурь:

отказаться от кофе, сигарет, алкоголя;

пить зеленый чай;

не нервничать, избавиться от стрессовых ситуаций;

гулять на свежем воздухе не менее часа в день;

не переедать, не употреблять жирную и жареную пищу;

спать не менее 8 часов в сутки.

Напомним, "Телеграф" писал о пяти планетах, которые в будущем могут оказаться пригодными для жизни. Это только предположение ученых.