"Заморозки, прощайте": синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Существенных осадков в большинстве областей Украины не предполагается

Согласно прогнозам синоптиков, в последние дни недели погода становится все больше похожей на летнюю — теплую, солнечную и сухую.

Это подтверждает на странице в социальной сети синоптик Наталья Диденко.

"Заморозки — тю-тю! Уже не будет! Начинается потепление. Не хочется дальше ничего и писать ", — иронизирует она.

По словам специалиста, погоду в ближайшие дни определят антициклон, поэтому в большинстве областей Украины существенных осадков не предусматриваются. В то же время Наталья Диденко допускает, что "хвост" атмосферного фронта заденет небольшими дождями северо-восток и север.

В целом 12 мая в большинстве областей Украины в течение дня температура воздуха будет составлять +15+20 градусов.

В Киеве также постепенно теплеет – до +19 и выше.

"С чистой совестью высаживаем все, что запланировали, и цветочки в горшках могут нормально уже ночевать, в комфорте", — дает рекомендацию синоптик.

О существенном повышении температуры воздуха говорят и на сайте "Метеопрог".

С оптимизмом смотрят в будущее и на сайте прогнозов погоды Gismeteo – при этом высота прыжков температуры воздуха, по их мнению, будет несколько ниже.

Также следует отметить, что и синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует неустойчивый характер погоды в Украине 18-20 мая: пройдут грозовые дожди, иногда в сопровождении града и шквалистого усиления ветра. Но вряд ли они могут кардинально изменить радость украинцев от потепления.