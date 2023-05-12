"Заморозки, прощавайте": синоптики розповіли про погоду у найближчі дні

Істотних опадів у більшості областей України не передбачається

Згідно з прогнозами синоптиків, в останні дні тижня погода стає все більше схожа на літню — теплу, сонячну та суху.

Це підтверджує на сторінці у соціальній мережі синоптикиня Наталка Діденко.

"Заморозки — тю-тю! Вже не буде! Починається потепління. Не хочеться далі нічого й писати", — іронізує вона.

За словами фахівця, погоду у найближчі дні визначатиме антициклон, тому в більшості областей України істотних опадів не передбачаються. В той же час Наталка Діденко допускає, що "хвіст" атмосферного фронту зачепить невеликими дощами північний схід та північ.

В цілому 12-го травня в більшості областей України протягом дня температура повітря становитиме +15+20 градусів.

У Києві також поступово теплішає – до +19 і вище.

"З чистою совістю висаджуємо все, що запланували, і квіточки в горщиках можуть нормально вже ночувати, у комфорті", — видає рекомендацію синоптикиня.

Про суттєве підвищення температури повітря говорять і на сайті "Метеопрог".

З оптимізмом дивляться у майбутнє і на сайті прогнозів погоди Gismeteo – при цьому висота "скачкыв" температури повітря, на їх думку, буде дещо нижчою.

Також варто зазначити, що і синоптик Ігор Кібальчич прогнозує нестійкий характер погоди в Україні 18-20 травня: пройдуть грозові дощі, подекуди у супроводі граду та шквалистого посилення вітру. Але навряд чи вони зможуть кардинально змінити радість українців від потепління.