Лише один сонячний день: чим ще здивує українців квітень

Синоптики дали прогноз погоди на квітень

Після мінливого березня, який принесе багато дощів та навіть мокрого снігу, квітень по-справжньому порадує українців весняним теплом. Проте весь місяць буде "похмурим", бо сонячних днів буде лише лічена кількість.

Так, за прогнозами сайту Meteoprog, перший день квітня принесе в Україну дощі. Проте протягом місяця дощових днів буде лише кілька. Температура повітря на початку місяця сягатиме +13..+16 градусів у денний час, а до ночі стовпчики термометрів можуть падати до +4..+7 градусів. Потім температура піде на спад.

Ближче до середини квітня синоптики прогнозують потепління до +16…+17 градусів вдень і до +7 градусів вночі. Після 23 числа, згідно з прогнозом, температура стрімко йтиме вгору чи не з кожним днем. До кінця квітня на українців чекає до +22 градусів вдень і до +10 градусів у нічний час.

Опадів у середині весни цього року практично не буде. Синоптики обіцяють лише кілька дощових днів у квітні. Їх варто чекати 1,5,12 та 26 числа. У решту днів буде похмуро. Лише 14 квітня другий місяць весни подарує українцям сонячний день.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Великдень 2023, яку цього року святкуватимуть 16 квітня.