Уже успели насладиться солнцем? Каким городам не повезет с ясной погодой в начале недели

Хотя синоптики прогнозировали дожди и облачную погоду, но температура днем в большей части Украины достигнет +20 градусов.

Большинство регионов Украины посетила настоящая теплая весна, но природа решила, что уже достаточно солнца и внесла коррективы в погоду. В стране в начале рабочей недели разгуляются ветры и на небе воцарятся облака с сопровождением небольших теплых осадков.

Только один город совсем не увидит солнце в понедельник и вторник, сообщает синоптический ресурс Gismeteo.

Погода во Львове 15-16 мая

На западе Украины в течение 15-16 мая облака пленят небо и местами пройдут дожди. Небольшие осадки начнутся днем, усилятся до вечера и должны закончиться к утру следующего дня, 16 мая. Однако во вторник дождь возобновится поздно вечером. Хотя синоптики солнца не обещали, но температура воздуха днем будет достигать +16...19 градусов, а ночью отметки термометров будут танцевать в районе +13...16 ° C. Ветер в понедельник и вторник будет дуть свежий — 8-9 м/с.

Погода в Киеве 15-16 мая

В городе погода в начале недели будет меняться постепенно с солнечной в облачную и дождливую. В понедельник, 15 мая, утром будет ясно, однако к середине дня солнце скроется за облака. На следующий день следует ожидать небольшие осадки лишь днем. Воздух в регионе прогреется до 18...26 градусов тепла, а ночью остынет до +14...15 ° C. Ветер в понедельник держится свежий, максимальная скорость его достигает 8 м/с, а во вторник увеличится до сильного — 10 м/с.

Погода в Харькове 15-16 мая

На Слобожанщине в понедельник, 15 мая, утром солнце радовало украинцев своим теплом, но ближе к обеду на небо набегут тучи. 16 мая день обещает быть пасмурным. Днем температура в городе поднимется до 24...25 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +11…12 ° C. В понедельник ветер слаб, он достигает 4 м/с, а во вторник увеличится до 5 м/с.

Погода в Донецке 15-16 мая

На востоке Украины в понедельник и вторник, 15-16 мая, дождей не будет, однако синоптики прогнозируют облачную погоду, иногда с прояснениями. В городе температура воздуха днем поднимется до +23...24 ° C. Ночью отметки термометров покажут 10...13 градусов тепла. Ветер 15 мая дует умеренный, максимальная скорость которого достигает 6-7 м/с, а во вторник сменится слабым — 5 м/с.

Погода в Днепре 15-16 мая

В городе на Днепре 15 мая утро еще было солнечным, но в течение дня воцарится облачная погода. Такой облачный день продлится и во вторник, 16 мая, но без осадков. Днем столбики термометров достигнут отметок +25 ° C, а ночью будут падать до 13…14 градусов тепла. Ветер в понедельник держится слабый, максимальная скорость которого составит 4 м/с, а 16 мая уменьшится до легких 3 м/с.

Погода в Одессе 15-16 мая

Над Одещиной в начале рабочей недели нависнут облака, однако синоптики обещают сухую погоду. В понедельник более-менее ясное утро сменится облачным вечером, а во вторник ветер привлечет за собой большую облачность. Воздух днем прогреется до +19...20 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +13...14 ° C. Ветер 15 мая держится умеренным — 7 м/с, а во вторник, 16 мая, — ослабнет до 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на июнь и июль от народного синоптика Станислава Щедрина. Он обещает, что лето будет относительно теплым, но первый месяц лета еще принесет украинцам много природных "подарков".