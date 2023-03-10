Всего один солнечный день: чем еще удивит украинцев апрель

Синоптики дали прогноз погоды на апрель

После переменчивого марта, который принесет много дождей и даже мокрого снега, апрель по-настоящему порадует украинцев весенним теплом. Однако весь месяц будет "хмурым", потому как солнечных дней будет лишь считанное количество.

Так, согласно прогнозам сайта Meteoprog, первый день апреля принесет в Украину дожди. Однако в течение месяца дождливых дней будет всего несколько. Температура воздуха в начале месяца будет достигать +13..+16 градусов в дневное время, а к ночи столбики термометров могут падать до +4,,+7 градусов. Затем температура пойдет на спад.

Ближе к середине апреля синоптики прогнозируют потепление до +16..+17 градусов днем и до +7 градусов ночью. После 23 числа, согласно прогнозу, температура стремительно будет идти вверх едва ли не с каждым днем. К концу апреля украинцев ждет до +22 градусов днем и до +10 градусов в ночное время.

Осадков в середине весны в этом году практически не будет. Синоптики обещают лишь несколько дождливых дней в апреле. Их стоит ожидать 1,5,12 и 26 числа. В остальные дни будет пасмурно. Лишь 14 апреля второй месяц весны подарит украинцам солнечный день.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху 2023, которую в этом году будут праздновать 16 апреля.