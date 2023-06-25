В Украине похолодает до +17°C днем: каким областям не повезет больше всего (карта)

Погода дает украинцам ненадолго отдохнуть от жары

В конце июня Украину поочередно накроют сразу два атмосферных фронта, что повлечет за собой осадки, грозы, шквалы и похолодание. В отдельных областях дневная температура не превысит отметку в 17-19 градусов Цельсия. Об этом можно судить по картам "Укргидрометцентра" на ближайшие дни.

Как ранее рассказывала "Телеграфу" синоптик Наталья Птуха, первый атмосферный фронт накрыл Украину уже 24 июня, в то время как второй придет 27 числа. Украинцы уже могли почувствовать их влияние, поскольку из-за фронтов уже во многих областях прошли дожди. Однако также они принесли и снижение температуры.

Погода в Украине 25 июня

В западных областях уже похолодало до 20-22 градусов, но рекордно температура опустится на северо-востоке, — в Сумской и Харьковской областях 26 июня обещают днем 17-19 градусов, в Черниговской и Полтавской, — 18-20 градусов, а в Днепропетровской, — 19-21 градус. 27 июня до 18-20 градусов опустится дневная температура и на Донбассе.

Погода в Украине 26 июня

Погода в Украине 27 июня

Меньше всего похолодание ощутят жители южных областей. Согласно прогнозам, там дневная температура не опустится ниже 24 градусов тепла.

А с 28-29 июня, обещает синоптик Птуха, осадки утихнут, и температура начнет постепенно подниматься.

Погода в Украине 28 июня

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году будет рекордная жара.