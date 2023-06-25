В Україні похолодає до +17°C вдень: яким областям не пощастить найбільше (карта)

Погода дає українцям ненадовго відпочити від спеки

Наприкінці червня Україну почергово накриють одразу два атмосферні фронти, що спричинить опади, грози, шквали та похолодання. В окремих областях денна температура не перевищить позначки 17-19 градусів Цельсія. Про це можна судити за картами "Укргідрометцентру" на найближчі дні.

Як раніше розповідала "Телеграфу" синоптик Наталія Птуха, перший атмосферний фронт накрив Україну вже 24 червня, тоді як другий прийде 27 числа. Українці вже могли відчути їхній вплив, оскільки через фронти вже у багатьох областях пройшли дощі. Однак вони також принесли і зниження температури.

Погода в Україні 25 червня

У західних областях уже похолодало до 20-22 градусів, але рекордно температура опуститься на північному сході, — у Сумській та Харківській областях 26 червня обіцяють удень 17-19 градусів, у Чернігівській та Полтавській, — 18-20 градусів, а у Дніпропетровській, — 19-21 градус. 27 червня до 18-20 градусів опуститься денна температура і на Донбасі.

Погода в Україні 26 червня

Погода в Україні 27 червня

Найменше похолодання відчують мешканці південних областей. Згідно з прогнозами, там денна температура не опуститься нижче 24 градусів тепла.

А з 28-29 червня обіцяє синоптик Птуха, опади вщухнуть, і температура почне поступово підніматися.

Погода в Україні 28 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році буде рекордна спека.