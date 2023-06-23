На Україну сунуть два фронти: синоптики попередили про зміну погоди

Останній тиждень спекотного червня приготував несподіваний фінал

Перший місяць календарного літа добігає кінця. Червень 2023 вже встиг подарувати українцям широкий спектр синоптичних сюрпризів: від 30-градусної спеки до осінніх температур на екваторі місяця. Втім, це ще не всі погодні несподіванки: за прогнозами синоптиків, останній тиждень червня приготував прохолодний і "мокрий" фінал для України.

Якою буде погода у найближчі дні, "Телеграфу" розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Як пояснила виданню фахівчиня, синоптична ситуація в Україні наступного тижня буде визначатися двома атмосферними фронтами, які пройдуть один за одним.

"Час від часу надходитимуть атмосферні фронти з північного заходу, які будуть чергуватися з сонячною погодою. Більшість часу переважатимуть короткочасні дощі. Опади будуть літнього, теплого характеру, нетривалі і не на цілий день, але треба бути до цього готовими", — розказує "Телеграфу" Птуха.

Це призведе до зниження температури.

"Наступного тижня температура повітря буде відчутно нижчою. Особливо це стосується західних областей, де весь тиждень буде прохолодно: 19-24 градуси тепла", — пояснює синоптик.

Перший фронт надійде в Україну вже 24 червня, в суботу.

"На вихідних по Україні — штормове попередження, саме по західних регіонах. О другій половині дня 23 червня на Волині, Львівщині, а протягом 24 червня в усіх західних областях – грози, місцями град та шквали 15-20 метрів на секунду, а вночі значні дощі", — додає Наталія Птуха.

На початку тижня атмосферний фронт вже охопить майже всю територію країни.

"Атмосферний фронт буде просуватися у східному напрямку і зачепить майже всю територію України в період 25-26 червня. Температура вночі буде 15-20 градусів тепла, в західних областях нижче: 11-16 вище нуля. Вдень температура 21-26 градусів тепла, тільки на півдні та сході +25-30 °С", — підкреслила синоптик.

27 червня перерва: атмосферний фронт піде з України. І цілий день небо хоч і буде затягнуте легкими хмарами, та опадів не передбачається.

"Та вже надвечір цього дня західні області знову зустрінуть новий атмосферний фронт. А це означає, що знову будуть короткочасні грозові дощі, град і шквали. Нестійка погода. Температура повітря за цим другим фронтом ще більше знизиться: в денні години буде близько 20 градусів. Та коли фронт пройде, температура повітря буде знову підвищуватись", — резюмувала Птуха.

Та похолодання дійсно буде не довготривалим. Вже 28-29 червня температура повітря знову почне зростати, а опади вщухнуть.