Синоптик здивував прогнозом погоди для України: сильна спека, місцями град

Західні області до того ж чекає сильний перепад температури

Червень вже дивував українців то різкими похолоданнями, то потопами. Кінець місяця теж обіцяє бути цікавим, — у більшості областей очікується сильна спека та дощі, подекуди навіть можуть бути грози та град.

Такий прогноз ексклюзивно для "Телеграфу" дав кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, з 22-23 числа у низці областей розпочалися невеликі дощі, — як видно за картами Укргідрометцентру, вони спочатку накриють західні та північні області України. Однак 24 числа опади очікуються вже практично на всій території країни, при цьому місцями можуть пройти справжні зливи разом із грозами та градом.

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Водночас, каже Кібальчич, температура повітря очікується досить високою, — у найтепліших, центральних та південних областях України повітря може прогрітися до 33-35 градусів Цельсія.

Проте західні області чекає невелике температурне "потрясіння". Згідно з прогнозами, 23 червня максимальна температура там буде вище 30 градусів, тоді як 24 числа там різко похолодає і денна температура буде вже в середньому на рівні 20-22 градусів.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли влітку 2023 року українцям варто чекати на справжню спеку.