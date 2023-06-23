На Украину надвигаются два фронта: синоптики предупредили об изменении погоды

Последнюю неделю жаркого июня приготовил неожиданный финал

Первый месяц календарного лета подходит к концу. Июнь 2023 года уже успел подарить украинцам широкий спектр синоптических сюрпризов: от 30-градусной жары до осенних температур на экваторе месяца. Впрочем, это еще не все погодные неожиданности: по прогнозам синоптиков, последнюю неделю июня приготовил прохладный и "мокрый" финал для Украины.

Какая будет погода в ближайшие дни, "Телеграфу" рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Как пояснила специалист, синоптическая ситуация в Украине на следующей неделе будет определяться двумя атмосферными фронтами, которые пройдут один за другим.

"Время от времени будут поступать атмосферные фронты с северо-запада, которые будут чередоваться с солнечной погодой. Большинство времени будут преобладать кратковременные дожди. Осадки будут летнего, теплого характера, непродолжительны и не на целый день, но нужно быть к этому готовыми", — рассказывает "Телеграфу". Птица.

Это приведет к понижению температуры.

"На следующей неделе температура воздуха будет ощутимо ниже. Особенно это касается западных областей, где вся неделя будет прохладной: 19-24 градуса тепла", — объясняет синоптик.

Первый фронт придет в Украину уже 24 июня в субботу.

"На выходных по Украине — штормовое предупреждение, именно по западным регионам. Во второй половине дня 23 июня на Волыни, Львовщине, а в течение 24 июня во всех западных областях — грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду, а ночью значительные дожди", — добавляет Наталья Птуха.

В начале недели атмосферный фронт уже охватит почти всю территорию страны.

"Температура ночью будет 15-20 градусов тепла, в западных областях ниже: 11-16 выше нуля. Днем температура 21-26 градусов тепла, только на юге и востоке +25-30 ° С", — подчеркнула синоптик.

27 июня перерыв: атмосферный фронт уйдет из Украины. И целый день небо хоть и будет затянуто легкими облаками, но осадков не ожидается.

"Но уже к вечеру в этот день западные области снова встретят новый атмосферный фронт. А это значит, что снова будут кратковременные грозовые дожди, град и шквалы. Неустойчивая погода. Температура воздуха по этому второму фронту еще больше снизится: в дневные часы будет около 20 градусов. Но когда фронт пройдет, температура воздуха будет снова повышаться", - резюмировала Птуха.

И похолодание действительно будет не продолжительным. Уже 28-29 июня температура воздуха снова начнет расти, а осадки утихнут.