Дожди и грозы нависли над Украиной: кому не повезет с погодой в выходные

Только один город в стране может наслаждаться солнцем

Природа в Украине удивляет своим изменчивым настроением, потому что еще вчера была сухая погода, а сегодня синоптики прогнозируют по всей территории страны осадки в виде дождей и гроз.

Как сообщает Sinoptik, к мокрой погоде еще прибавляются порывы умеренного ветра.

Погода во Львове 23-25 июня

На львовян ждет дождливое завершение недели. Хотя с утра пятницы-воскресенье солнце еще будет прогревать регион. Однако в течение трех суток осадки прогнозируют в дневное время, которые должны завершиться к вечеру. Днем воздух прогреется до +20…28 °C, а ночью остынет до +15…17 градусов. 23 июня ветер предполагается лёгким, 2 м\с. В выходные увеличится до 3 м/с.

Погода во Львове 23-25 июня

Погода в Киеве 23-25 июня

Столицу также накроют дожди, иногда грозовые. В пятницу дождь прогнозируется вечером, в субботу следует ожидать грозы, а в воскресенье — дождь. В течение трех дней будет облачная погода. Температура воздуха днем будет достигать 25…31 градусов тепла, а ночью опустится до +19…20 °C. К концу недели будет дуть легкий ветер, его скорость будет достигать 3 м/с.

Погода в Киеве 23-25 июня

Погода в Харькове 23-25 июня

На Харьковщине тоже задождит. 23 июня харьковчане ожидают сильные дневные осадки с грозой, которые закончатся до позднего вечера. Однако в субботу в городе будет небольшой дождь утром, а в воскресенье возможен ливень. Днем температура поднимется до 24...30 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +18…19 °C. В ближайшие дни будет дуть умеренный ветер — 6 м/с.

Погода в Харькове 23-25 июня

Погода в Донецке 23-25 июня

Этот областной центр также не похвастается сухой и солнечной погодой в выходные. Только пятница будет сухая. В субботу осадки начнутся вечером и должны закончиться к утру воскресенья. А 25 июня дождь возобновится днем и будет сопровождаться грозой. Температура воздуха днем поднимется до 25...30 °C. Ночью отметки термометров покажут +12…19 градусов. 23-25 июня будет дуть слабый ветер, 4 м/с.

Погода в Донецке 23-25 июня

Погода в Днепре 23-25 июня

Над Днепром также нависли дождевые и грозовые тучи. Однако в пятницу синоптики обещают сухую, но облачную погоду в течение дня. А в выходные прогнозируют дожди с грозами, которые будут идти вечером. В дневное время столбики термометров достигнут отметок +27…31 °C, а ночью опустятся до 18…21 градусов тепла. В пятницу ветер ожидается слабым, максимальная скорость которого будет достигать 5 м/с, а по выходным — легкие 3 м/с.

Погода в Днепре 23-25 июня

Погода в Одессе 23-25 июня

А в Одесской области повезло с преимущественно солнечной и сухой погодой в течение пятницы и субботы. Однако в воскресенье также задождит днем — и до вечера. Воздух днем прогреется до 28...29 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут стабильные +20...21 °C. В пятницу и на выходных будет дуть умеренный ветер — 7 м/с.

Погода в Одессе 23-25 июня

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дороги на некоторых улицах Одессы превратились в реки из-за ливня в городе.