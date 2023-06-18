Как правильно поливать плодовые деревья летом: важные нюансы

Для роста и развития деревьям необходим своевременный полив

Деревья в саду нуждаются в поливе так же, как и другие растения на участке. Саженцам нужна влага, чтобы хорошо прижиться и развиваться, а взрослым деревьям — для формирования богатого урожая.

За сезон саженцы нужно полить как минимум 4-5 раз. По 2-3 ведра воды уйдет под яблоню и грушу. Сливам и вишне нужно немного меньше — 1-2 ведра за полив, пишет СОДа.

Взрослым деревьям достаточно 2-3 полива за сезон. Но в засушливое лето стоит увеличить количество поливов.

Сколько раз и когда поливать плодовые деревья

Яблоня и груша требуют обильного полива в мае-июле и умеренного – в августе-сентябре. Если лето жаркое, поливайте яблоню и грушу 3-4 раза за сезон, а если оно еще и сухое – 4-5 раз.

Сливы плохо переносят как недостаток, так и избыток влаги. Больше всего они нуждаются в поливах в весеннее время и в первой половине лета.

Вишню нельзя поливать слишком часто. Вода утрамбовывает почву и вытесняет из нее кислород. Достаточно будет полить вишню во время активного роста побегов в конце июня, в период созревания ягод в июле и в конце сентября.

Сколько воды нужно для полива плодовых деревьев

При поливе деревьев норма воды меняется в зависимости от возраста культуры:

саженец – 30-50 л воды;

3-5-летние деревья – 50-80 л;

7-12-летние – 120-150 л;

более взрослые – 30-50 л на 1 кв.м приствольного круга.

Идеально поливать деревья ранним утром, можно вечером. Полив днем допускается, если погода пасмурная. Нельзя использовать для полива деревьев холодную воду из скважин или колодца.

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