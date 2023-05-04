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Птицы будут облетать малину и черешню за километр: как сделать эффективное "пугало"

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Птицы могут быстро уничтожить урожай ягод
Птицы могут быстро уничтожить урожай ягод. Фото pexels.com

Гуманный способ избавиться от назойливых пернатых на участке

Птицы незаменимые помощники для дачников. Они ловко и эффективно уничтожают насекомых, которые вредят растениям на участке. Но часто пернатые и сами могут уничтожать урожай не хуже насекомых. Особенно когда дело касается ягод.

Защитить урожай ягод от птичек можно несколькими способами. Если вам нужно эффективное, но в то же время гуманное средство — воспользуйтесь фольгой.

Натяните веревку или леску между деревьями. Прикрепите к ней блестящие полоски из фольги. На ветру они будут издавать шум, колыхаться, сверкать на солнце и отражать свет. Птицы воспримут это как сигналы опасности и не станут подлетать к вашим кустам малиной и деревьям с черешней или вишней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения на участке отпугнут муравьев.

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#Советы #Птицы #Сад и огород #Лайфхак