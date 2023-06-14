В какое время суток нужно поливать растения летом: и это не утро

Поливать растения на дачном участке нужно правильно, иначе урожая не дождетесь

Опытные дачники знают, что растения на участке требуют полива. Те же огурцы без достаточного количества жидкости вырастут горькими. Однако важно выбрать правильное время суток для этой процедуры.

Если вы думали, что поливать растения на огороде и в саду нужно утром, то это не совсем верно для летнего сезона. Об этом сообщает издание Express.

Так, полив – обязательный этап ухода, без которого рост культур невозможен. В какое время суток лучше всего поливать растения? Весной и осенью рекомендуется делать это рано утром, но летом лучше подождать до вечера, так как полив при ярком солнце может обжечь растения.

При поливе вечером менее вероятно испарение, а значит, растение фактически получит всю поданную ему воду. Кроме того, дачникам следует направлять воду из лейки к корням, избегая попадания на листья, чтобы предотвратить развитие болезней.

Добавим, что при поливе важно учитывать тип почвы. Если у вас песчаная почва, поливайте растения часто и понемногу, так как она не может удерживать много воды. На более глинистых участках можно поливать культуры большим количеством воды, но реже.

Также огородники должны знать, что растениям, ориентированным на юг, потребуется больше воды, так как прямые солнечные лучи быстро высушивают почву. Некоторые овощи предпочитают больше воды, чем другие. Например, помидоры и розы требуют обильного полива, в то время как лаванда, мак или спаржа не так часто испытывают жажду.

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