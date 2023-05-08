Что делать, если в мае на вишне желтеют листья: совет, который поможет спасти урожай

Растения, как и люди, сталкиваются с заболеваниями

На деревьях листья могут желтеть по многим причинам, но если вы заметили желтые листья на вишневом дереве, то вероятнее всего оно заражено грибковым заболеванием — коккомикозом.

Это грибковое заболевание часто возникает в мае или июне, пишет bb.lv. Оно проявляется коричневыми пятнами на листьях вишни, которые быстро распространяются и покрывают всю поверхность листа. В результате листья, которые являются источником питания для растения, увядает и выпадает.

Как распознать коккомикоз и вылечить вишню

Коккомикоз процветает в условиях, которые являются влажными и теплыми. Оно предпочитает растения с густой кроной и прикорневой порослью, а споры грибка могут оставаться на опавших листьях. Поэтому, важно убирать их в осенний период. Также, для того чтобы избежать заражения, необходимо убрать все плоды с деревьев, а весной и осенью перекопать землю вокруг растения, удаляя все сорняки и растительность.

Использование мульчи и побелки с медным или железным купоросом также может помочь в борьбе с грибком. Важно следить за состоянием деревьев в начале весны: если вы заметите признаки коккомикоза в это время, обработайте дерево 1%-ным раствором медного купороса перед применением азотных удобрений.