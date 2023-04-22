Что подлить под сливу и вишню, чтобы плодоносили без устали: рецепты жидких подкормок

Хорошо отзываются косточковые культуры на азотные удобрения

Выращивание косточковых культур, таких как сливы и вишни, требует должного ухода. Только благодаря ему можно получить обильный урожай вкусных плодов. Важно регулярно удобрять все плодовые насаждения, чтобы в результате получить обильный урожай. В этом материале расскажем, чем подкормить вишню и сливу.

В теплый сезон корни косточковых культур с удовольствием вбирают в себя дополнительные вещества из подкормок, пишет fb. Делимся рецептами простых и эффективных растворов, которые можно приготовить в домашних условиях.

Чем подкормить вишню и сливу

В 10 литрах воды разводим 2 столовых ложки суперфосфата и хлористого калия, а также ложку мочевины. После этого сразу переходим к поливу. Эти средства так же можно использовать в сухом виде, но потом нужно произвести полив. На большое дерево придется израсходовать 20 литров жидкости.

Не будут лишними азотные удобрения. Для этого смешиваем 2 литра коровяка с 10 литрами воды. Это ведро подкормки выливаем вокруг ствола.

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