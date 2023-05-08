Що робити, якщо у травні на вишні жовтіє листя: порада, яка допоможе врятувати врожай

Рослини, як і люди, стикаються із захворюваннями

На деревах листя можуть жовтіти з багатьох причин, але якщо ви помітили жовте листя на вишневому дереві, то найімовірніше воно заражене грибковим захворюванням — кокомікозом.

Це грибкове захворювання часто виникає у травні чи червні, пише bb.lv. Воно проявляється коричневими плямами на листі вишні, які швидко поширюються і покривають всю поверхню листа. В результаті листя, яке є джерелом харчування для рослини, в’яне і випадає.

Як розпізнати кокомікоз і вилікувати вишню

Кокомікоз процвітає в умовах, які є вологими та теплими. Воно віддає перевагу рослинам з густою кроною і прикореневою порослю, а спори грибка можуть залишатися на опалому листі. Тому важливо прибирати їх в осінній період. Також, щоб уникнути зараження, необхідно прибрати всі плоди з дерев, а навесні та восени перекопати землю навколо рослини, видаляючи всі бур’яни та рослинність.

Використання мульчі та побілки з мідним або залізним купоросом також може допомогти у боротьбі з грибком. Важливо стежити за станом дерев на початку весни: якщо ви помітите ознаки кокомікозу в цей час, обробіть дерево 1%-ним розчином мідного купоросу перед застосуванням азотних добрив.