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Буде багато великої вишні, якщо внести під дерево один інгредієнт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Вишня дасть великі та солодкі ягоди Новина оновлена 01 квітня 2023, 21:09
Вишня дасть великі та солодкі ягоди. Фото pixabay.com

Вишневе дерево просто обожнює одне підживлення

Щоб улітку вишня нас радувала рясним урожаєм і великими, соковитими, а не кислими ягодами, необхідно підгодувати її навесні одним дуже корисним добривом.

Багато дачників не знають, але є ще одна річ, яку слід зрозуміти – вишня не буде добре рости і щедро плодоносити, якщо на ділянці кислий ґрунт. На щастя, є одне класичне підживлення, яке виправить ситуацію. Про це пише napensii.

Чим підгодувати вишню навесні

Під дерево навесні досвідчені садівники рекомендують вносити доломітове борошно. Завдяки йому грунт стане нейтральним. У період цвітіння варто підживити сад азотним підживленням. А от солодкості ягодам вишні додадуть фосфорно-калійні добрива, внесені в період плодоношення.

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#Вишня #Сад