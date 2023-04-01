Буде багато великої вишні, якщо внести під дерево один інгредієнт

Вишневе дерево просто обожнює одне підживлення

Щоб улітку вишня нас радувала рясним урожаєм і великими, соковитими, а не кислими ягодами, необхідно підгодувати її навесні одним дуже корисним добривом.

Багато дачників не знають, але є ще одна річ, яку слід зрозуміти – вишня не буде добре рости і щедро плодоносити, якщо на ділянці кислий ґрунт. На щастя, є одне класичне підживлення, яке виправить ситуацію. Про це пише napensii.

Чим підгодувати вишню навесні

Під дерево навесні досвідчені садівники рекомендують вносити доломітове борошно. Завдяки йому грунт стане нейтральним. У період цвітіння варто підживити сад азотним підживленням. А от солодкості ягодам вишні додадуть фосфорно-калійні добрива, внесені в період плодоношення.

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