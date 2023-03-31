Дерево-вигнанець: чому калину не можна саджати в саду

Забобони тут ні до чого

Калина – це дерево, традиційне для України, а її сік є джерелом вітамінів, мінералів та рослинних аналогів антибіотиків. Однак які б корисні властивості не мала ця рослина, вона серйозно шкодить своїм сусідам на дачній ділянці.

Найбільше шкоди калина завдає плодово-ягідним культурам. Про це пише napensii.

Чому калину не можна саджати поряд з іншими рослинами

Річ у тому, що калина має потужну і густу кореневу систему, що утворює суцільну дернину. Також дерево активно поглинає вологу з ґрунту, тому сусідні рослини постійно відчуватимуть її нестачу, а доросла розлога калина дає густу тінь, перешкоджаючи потраплянню сонячних променів на інші рослини. Також калина приваблює таких шкідників як тлю, горобину міль, п’ядунів, а вже з калини ці комахи легко перебираються на інші садові та декоративні культури.

Тому спеціалісти рекомендують саджати калину подалі від плодових дерев — десь за сараєм або біля хвіртки.

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