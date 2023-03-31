Дерево-изгой: почему калину нельзя сажать в саду

Суеверия здесь ни при чем

Калина – это дерево, традиционное для Украины, а ее сок является кладезем витаминов, минералов и растительных аналогов антибиотиков. Однако какими бы полезными свойствами не обладало это растение, оно серьезно вредит своим соседям на дачном участке.

Больше всего вреда калина приносит плодово-ягодным культурам. Об этом пишет napensii.

Почему калину нельзя сажать рядом с другими растениями

Дело в том, что калина имеет мощную и густую корневую систему, образующую сплошную дернину. Также дерево активно поглощает влагу из почвы, поэтому соседние растения будут постоянно испытывать ее нехватку, а взрослая раскидистая калина дает густую тень, препятствуя попадания солнечных лучей на другие растения. Также калина привлекает таких вредителей как тлю, рябиновую моль, пяденицу, а уже с калины эти насекомые легко перебираются на другие садовые и декоративные культуры.

Поэтому специалисты рекомендуют сажать калину подальше от плодовых деревьев — где-то за сараем или у калитки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заставить плодоносит грушу. Предотвратить проблему можно с помощью некоторых хитростей.