Каким деревьям не нужна побелка: все красить весной нельзя

Процедура может быть очень губительной для некоторых саженцев

Побелка деревьев — это одна из самых важных садовых процедур, наряду с опрыскиванием от вредителей, с которой начинается дачный сезон. Многие начинают белить все деревья подряд, однако это большая ошибка.

Процедура побелки может принести существенный урон, который будет тяжело исправить. Чтобы не навредить растениям, необходимо знать, какие садовые деревья нельзя белить весной. Об этом пишет bb.lv.

Какие садовые деревья нельзя белить

Молодые растения

Для тонкого и не до конца сформировавшегося деревянистого растения побелка может быть губительной. Эту процедуру желательно начинать с 3-летнего возраста.

Поврежденные и больные растения

Нельзя белить те деревья, у которых после зимы появились трещины. Сначала их нужно залечить. Аналогичная ситуация складывается с посадками, которые заражены грибками.

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