Что делать, если не плодоносит груша: хитрость, которая заставит дерево дать урожай

Проблема может состоять в том, если рост веток деревья осуществляется вертикально

Отсутствие плодов какого-либо растения — проблема, которую любой дачник пытается избежать различными способами. Здесь важно знать не только о правилах полива культуры, подкормках и средствах против вредителей. Предотвратить проблему можно и с помощью некоторых хитростей.

Если проблема отсутствия плодов груши не решается регулярным поливом и внесением удобрений, пишет belnovosti, то следует обратить внимание на состояние веток. Если их рост осуществляется вертикально — нужно действовать.

Что сделать с ветками груши

На "вертикальных" отростках вряд ли будут появляться плоды, но отрезать такие ветки категорически запрещено. Лучше отогнуть ветки и добиться того, чтобы они приняли горизонтальное положение. Это будет способствовать формированию фруктов и получению большого урожая.

Читайте также: Категория Lifestyle Плохие "соседи": какие растения вредят урожаю яблок и груш Такие "соседи" лишь помешают вам собрать большой урожай яблок и груш.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как получить большой урожай малины.