Что делать, если не плодоносит груша: хитрость, которая заставит дерево дать урожай
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 54
Проблема может состоять в том, если рост веток деревья осуществляется вертикально
Отсутствие плодов какого-либо растения — проблема, которую любой дачник пытается избежать различными способами. Здесь важно знать не только о правилах полива культуры, подкормках и средствах против вредителей. Предотвратить проблему можно и с помощью некоторых хитростей.
Если проблема отсутствия плодов груши не решается регулярным поливом и внесением удобрений, пишет belnovosti, то следует обратить внимание на состояние веток. Если их рост осуществляется вертикально — нужно действовать.
Что сделать с ветками груши
На "вертикальных" отростках вряд ли будут появляться плоды, но отрезать такие ветки категорически запрещено. Лучше отогнуть ветки и добиться того, чтобы они приняли горизонтальное положение. Это будет способствовать формированию фруктов и получению большого урожая.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как получить большой урожай малины.