Чем поливать лук, чтобы повысить урожайность: секреты фермеров

Добавьте к поливу подкормки, которые защитят растения от болезней и вредителей

Полезный ингредиент для приготовления многочисленных блюд и источник витаминов — это все о луке. Однако, чтобы этот невероятный овощ попал к нам на обеденный стол, его необходимо правильно вырастить, уберегая от болезней и вредителей.

Также ни для кого не секрет, что все растения нуждаются достаточном поливе. Чтобы урожай лука (зеленного и репчатого) вышел большой и здоровый, кроме полива водой опытные огородники используют некоторые подкормки, пишет belnovosti.

Первая добавка

Готовим жидкость на основе золы (добавляем стакан несгоревших древесных остатков в 10 литров чистой воды). Готовым раствором обрабатываем лук.

Вторая добавка

Средство от вредителей — слабый раствор перманганата калия. Чередование зольной жидкости и раствора марганцовки защищает культуру от опасных насекомых.

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