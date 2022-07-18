Чем поливать лук, чтобы повысить урожайность: секреты фермеров
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Добавьте к поливу подкормки, которые защитят растения от болезней и вредителей
Полезный ингредиент для приготовления многочисленных блюд и источник витаминов — это все о луке. Однако, чтобы этот невероятный овощ попал к нам на обеденный стол, его необходимо правильно вырастить, уберегая от болезней и вредителей.
Также ни для кого не секрет, что все растения нуждаются достаточном поливе. Чтобы урожай лука (зеленного и репчатого) вышел большой и здоровый, кроме полива водой опытные огородники используют некоторые подкормки, пишет belnovosti.
Первая добавка
Готовим жидкость на основе золы (добавляем стакан несгоревших древесных остатков в 10 литров чистой воды). Готовым раствором обрабатываем лук.
Вторая добавка
Средство от вредителей — слабый раствор перманганата калия. Чередование зольной жидкости и раствора марганцовки защищает культуру от опасных насекомых.
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