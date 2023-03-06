Как вырастить сладкие помидоры: пять простых шагов
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Все зависит от сорта томата, но это не всегда ключевой момент
Даже сладкие сорта томатов не обеспечат действительно "сахарные" плоды. В некоторых случаях помогает подкормка, но есть и другие несколько важных правил.
Опытный дачник все равно обязан прикладывать немалые усилия, чтобы добиться действительно сладкого урожая. Секретами выращивания помидоров, которые помогут повысить их сладость, поделились в Ukr.Media.
Как повысить сладость помидоров при посадке
- Следим за густотой посадки. Загущенные кусты не получают требуемое количество света.
- Помидоры не любят кислую почву. Для раскисления земли перед перекопкой по грядкам рассыпают доломитовую муку.
- Не допускаем пересыхание грунта. При хорошей погоде под каждый куст томатов выливаем по 6-8 л воды.
- Не срываем плоды, пока они все еще зеленые.
- Стоит посадить по соседству с помидорами базилик. Это гарантирует сладость культуры.
Ранее "Телеграф" писал, когда сеять помидоры на рассаду до высадки в почву. Названо количество дней для разных сортов.