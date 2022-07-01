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Що робити, якщо не плодоносить груша: хитрість, яка змусить дерево дати врожай

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Не плодоносить груша — причина та вирішення проблеми Новина оновлена 01 липня 2022, 11:42
Не плодоносить груша — причина та вирішення проблеми

Проблема може полягати в тому, якщо ріст гілок дерева здійснюється вертикально

Відсутність плодів будь-якої рослини – проблема, яку будь-який дачник намагається уникнути різними способами. Тут важливо знати не тільки про правила поливу культури, підгодівлі та засоби проти шкідників. Запобігти проблемі можна і за допомогою деяких хитрощів.

Якщо проблема відсутності плодів груші не вирішується регулярним поливом і внесенням добрив, пише belnovosti, слід звернути увагу на стан гілок. Якщо їх ріст здійснюється вертикально — треба діяти.

Що зробити з гілками груші

На "вертикальних" відростках навряд чи з’являтимуться плоди, але відрізати такі гілки категорично заборонено. Краще відігнути гілки і досягти того, щоб вони прийняли горизонтальне положення. Це сприятиме формуванню фруктів та одержанню великого врожаю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як здобути великий урожай малини.

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