Що робити, якщо не плодоносить груша: хитрість, яка змусить дерево дати врожай

Проблема може полягати в тому, якщо ріст гілок дерева здійснюється вертикально

Відсутність плодів будь-якої рослини – проблема, яку будь-який дачник намагається уникнути різними способами. Тут важливо знати не тільки про правила поливу культури, підгодівлі та засоби проти шкідників. Запобігти проблемі можна і за допомогою деяких хитрощів.

Якщо проблема відсутності плодів груші не вирішується регулярним поливом і внесенням добрив, пише belnovosti, слід звернути увагу на стан гілок. Якщо їх ріст здійснюється вертикально — треба діяти.

Що зробити з гілками груші

На "вертикальних" відростках навряд чи з’являтимуться плоди, але відрізати такі гілки категорично заборонено. Краще відігнути гілки і досягти того, щоб вони прийняли горизонтальне положення. Це сприятиме формуванню фруктів та одержанню великого врожаю.

Читайте також: Категорія Lifestyle Погані "сусіди": які рослини шкодять урожаю яблук та груш Такі "сусіди" лише завадять вам зібрати великий урожай яблук та груш.

Раніше "Телеграф" розповідав, як здобути великий урожай малини.