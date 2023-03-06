Як виростити солодкі помідори: п’ять простих кроків
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Все залежить від сорту томату, але це не завжди ключовий момент
Навіть солодкі сорти томатів не забезпечать справді "цукрові" плоди. У деяких випадках допомагає підживлення, але є й інші кілька важливих правил.
Досвідчений дачник все одно зобов’язаний докладати чималих зусиль, щоб досягти справді солодкого врожаю. Секретами вирощування помідорів, які допоможуть підвищити їхню солодкість, поділилися в Ukr.Media.
Як підвищити солодкість помідорів при посадці
- Слідкуємо за густотою посадки. Загущені кущі не одержують необхідну кількість світла.
- Помідори не люблять кислий ґрунт. Для розкислення землі перед перекопуванням по грядках розсипають доломітове борошно.
- Не допускаємо пересихання ґрунту. За хорошої погоди під кожен кущ томатів виливаємо по 6-8 л води.
- Не зриваємо плоди, поки вони все ще зелені.
- Варто посадити по сусідству з помідорами базилік. Це гарантує солодкість культури.
Раніше "Телеграф" писав, коли сіяти помідори на розсаду до висадки у ґрунт. Названо кількість днів для різних сортів.