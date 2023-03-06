Як виростити солодкі помідори: п’ять простих кроків

Все залежить від сорту томату, але це не завжди ключовий момент

Навіть солодкі сорти томатів не забезпечать справді "цукрові" плоди. У деяких випадках допомагає підживлення, але є й інші кілька важливих правил.

Досвідчений дачник все одно зобов’язаний докладати чималих зусиль, щоб досягти справді солодкого врожаю. Секретами вирощування помідорів, які допоможуть підвищити їхню солодкість, поділилися в Ukr.Media.

Як підвищити солодкість помідорів при посадці

Слідкуємо за густотою посадки. Загущені кущі не одержують необхідну кількість світла. Помідори не люблять кислий ґрунт. Для розкислення землі перед перекопуванням по грядках розсипають доломітове борошно. Не допускаємо пересихання ґрунту. За хорошої погоди під кожен кущ томатів виливаємо по 6-8 л води. Не зриваємо плоди, поки вони все ще зелені. Варто посадити по сусідству з помідорами базилік. Це гарантує солодкість культури.

Раніше "Телеграф" писав, коли сіяти помідори на розсаду до висадки у ґрунт. Названо кількість днів для різних сортів.