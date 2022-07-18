Чим поливати цибулю, щоб підвищити врожайність: секрети фермерів

Додайте до поливу підгодівлі, які захистять рослини від хвороб та шкідників

Корисний інгредієнт для приготування численних страв та джерело вітамінів – це все про цибулю. Однак, щоб цей неймовірний овоч потрапив до нас на обідній стіл, його необхідно правильно виростити, уберігаючи від хвороб та шкідників.

Також ні для кого не секрет, що всі рослини потребують достатнього поливу. Щоб урожай цибулі (зеленої та ріпчастої) вийшов великий і здоровий, крім поливу водою досвідчені городники використовують деякі підгодівлі, пише belnovosti.

Перша добавка

Готуємо рідину на основі золи (додаємо склянку незгорілих деревних залишків у 10 літрів чистої води). Готовим розчином обробляємо цибулю.

Друга добавка

Засіб від шкідників – слабкий розчин перманганату калію. Чергування зольної рідини та розчину марганцівки захищає культуру від небезпечних комах.

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