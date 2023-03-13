Яким деревам не потрібна побілка: все фарбувати навесні не можна

Процедура може бути дуже згубною для деяких саджанців

Побілка дерев – це одна з найважливіших садових процедур, поряд з обприскуванням від шкідників, з якої починається дачний сезон. Багато хто починає білити всі дерева поспіль, проте це велика помилка.

Процедура побілки може принести суттєву шкоду, яку буде важко виправити. Щоб не нашкодити рослинам, потрібно знати, які садові дерева не можна білити навесні. Про це пише bb.lv.

Які садові дерева не можна білити

Молоді рослини

Для тонкої і не до кінця сформованої дерев’янистої рослини побілка може бути згубною. Цю процедуру бажано розпочинати з 3-річного віку.

Пошкоджені та хворі рослини

Не можна білити ті дерева, у яких після зими з’явилися тріщини. Спочатку їх треба залікувати. Аналогічна ситуація складається із посадками, які заражені грибками.

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