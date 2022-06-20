Як збільшити врожай вишні в 2 рази: важливі підживлення після цвітіння

Вишня — це популярна рослина в садах дачників

У літні місяці вишня радує нас смачними та дуже корисними плодами. Однак, щоб одержати врожай, треба слідкувати за станом здоров’я вишні, інакше утворена зав’язь може просто обсипатися. Щоб уникнути цього, слід підживлювати вишню правильними добривами.

Як пише belnovosti, навесні дачники вносять азотні добрива, але якщо вони у цей час не вносились, то після цвітіння відразу підживлюють ґрунт повною дозою органічних добрив, а через 10 днів підгодовують мінеральними.

Чим підгодувати вишню після цвітіння, щоб не обсипалася зав’язь

Підгодовуємо вишню одним із перерахованих органічних та мінеральних добрив:

Органіка для вишні:

розчин коров’яку;

розчин курячого посліду;

сечовина;

кальцієва селітра.

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Мінеральні добрива для вишні:

суперфосфат;

сульфат калію;

калійна селітра;

деревна зола.

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