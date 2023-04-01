Будет много крупной вишни, если внести под дерево один ингредиент

Вишневое дерево просто обожает одну подкормку

Чтобы летом вишня нас радовала обильным урожаем и крупными, сочными, а не кислыми ягодами, необходимо подкормить ее весной одним очень полезным удобрением.

Многие дачники не знают, но есть еще одна вещь, которую следует понять – вишня не будет хорошо расти и щедро плодоносить, если на участке кислая почва. К счастью, есть одна классическая подкормка, которая исправит ситуацию. Об этом пишет napensii.

Чем подкормить вишню весной

Под дерево весной опытные садоводы рекомендуют вносить доломитовую муку. Благодаря ей почва станет нейтральной. В период цветения стоит подпитать сад азотной подкормкой. А вот сладости ягодам вишни прибавят фосфорно-калийные удобрения, внесенные в период плодоношения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему калину нельзя сажать рядом с другими растениями. Суеверия здесь ни при чем.

Также мы писали, как заставить плодоносит грушу. Предотвратить проблему можно с помощью некоторых хитростей.