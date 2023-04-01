Когда лучше сажать картошку, а когда — капусту в апреле-2023: посевной календарь

"Телеграф" рассказывает, что и когда можно сажать во второй весенний месяц

Весна продолжается, и характер садово-огородных работ в апреле изменился по сравнению с мартовским периодом. В этом месяце у огородников и садовников так же много забот с рассадами и уходом за растениями.

Многие предпочитают выполнять посев и посадку в соответствии с лунным календарем, поэтому в огородничестве выделяют несколько благоприятных и неудачных дат для той или иной культуры. "Телеграф" рассказывает, какие растения и когда сеют в апреле 2023 года.

Посевной календарь на апрель 2023 года

Второй месяц весны — это отличное время для высадки в открытый грунт картофеля, капусты, лука, чеснока, помидоров, огурцов, моркови, свеклы, перца, редиса, зелени, бобовой и бахчевой культур.

Посевной календарь на апрель 2023 года

Благоприятные и неблагоприятные дни для посева в апреле-2023

Благоприятные и неблагоприятные дни для посева в апреле-2023

Удачные дни для посадок: 2-5, 7-14, 16-18, 20, 24-28, 30 апреля.

Неблагоприятные дни для посадок: 1, 6, 15, 19, 21-23, 29 апреля.

Стоит добавить, что погода в апреле 2023 года особым теплом не порадует. Этот месяц в Украине будет дождливым, а местами даже можно будет увидеть мокрый снег. Но в конце месяца температура воздуха начнет повышаться.