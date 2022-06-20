Как увеличить урожай вишни в 2 раза: важные подкормки после цветения

Вишня — это популярное растение в садах дачников

В летние месяцы вишня радует нас вкусными и очень полезными плодами. Однако, чтобы получить урожай, необходимо следить за состоянием здоровья вишни. В противном случае образованная завязь может попросту осыпаться. Чтобы избежать этого, следует удобрять вишню правильными составами.

Как пишет belnovosti, весной дачники вносят азотные составы, но если они в это время не вносились, то после цветения сразу удобряют почву полной дозой органических составов, а через 10 дней подкармливают минеральными.

Чем подкормить вишню после цветения, чтобы не осыпалась завязь

Подкармливаем вишню одним из перечисленных органических и минеральных удобрений:

Органика для вишни:

раствор коровяка;

раствор куриного помета;

мочевина;

кальциевая селитра.

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Минеральные удобрения для вишни:

суперфосфат;

сульфат калия;

калийная селитра;

древесная зола.

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