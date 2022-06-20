Как увеличить урожай вишни в 2 раза: важные подкормки после цветения
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Вишня — это популярное растение в садах дачников
В летние месяцы вишня радует нас вкусными и очень полезными плодами. Однако, чтобы получить урожай, необходимо следить за состоянием здоровья вишни. В противном случае образованная завязь может попросту осыпаться. Чтобы избежать этого, следует удобрять вишню правильными составами.
Как пишет belnovosti, весной дачники вносят азотные составы, но если они в это время не вносились, то после цветения сразу удобряют почву полной дозой органических составов, а через 10 дней подкармливают минеральными.
Чем подкормить вишню после цветения, чтобы не осыпалась завязь
Подкармливаем вишню одним из перечисленных органических и минеральных удобрений:
Органика для вишни:
- раствор коровяка;
- раствор куриного помета;
- мочевина;
- кальциевая селитра.
Минеральные удобрения для вишни:
- суперфосфат;
- сульфат калия;
- калийная селитра;
- древесная зола.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем удобрять виноград, чтобы вырос крупный и сладкий урожай.