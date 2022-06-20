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Как увеличить урожай вишни в 2 раза: важные подкормки после цветения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Чем удобрять вишню после цветения
Чем удобрять вишню после цветения

Вишня — это популярное растение в садах дачников

В летние месяцы вишня радует нас вкусными и очень полезными плодами. Однако, чтобы получить урожай, необходимо следить за состоянием здоровья вишни. В противном случае образованная завязь может попросту осыпаться. Чтобы избежать этого, следует удобрять вишню правильными составами.

Как пишет belnovosti, весной дачники вносят азотные составы, но если они в это время не вносились, то после цветения сразу удобряют почву полной дозой органических составов, а через 10 дней подкармливают минеральными.

Чем подкормить вишню после цветения, чтобы не осыпалась завязь

Подкармливаем вишню одним из перечисленных органических и минеральных удобрений:

Органика для вишни:

  • раствор коровяка;
  • раствор куриного помета;
  • мочевина;
  • кальциевая селитра.

Минеральные удобрения для вишни:

  • суперфосфат;
  • сульфат калия;
  • калийная селитра;
  • древесная зола.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем удобрять виноград, чтобы вырос крупный и сладкий урожай.

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#Вишня #Сад #Удобрение