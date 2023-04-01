Коли краще саджати картоплю, а коли – капусту у квітні-2023: посівний календар

"Телеграф" розповідає, що і коли можна садити у другий весняний місяць

Весна продовжується, і характер садово-городніх робіт у квітні змінився порівняно з березневим періодом. Цього місяця у городників та садівників так само багато турбот з розсадами та доглядом за рослинами.

Багато хто воліє здійснювати посів і посадку відповідно до місячного календаря, тому в городництві виділяють кілька сприятливих і невдалих дат для тієї чи іншої культури. "Телеграф" розповідає, які рослини та коли сіють у квітні 2023 року.

Посівний календар на квітень 2023 року

Другий місяць весни — це чудовий час для висадки у відкритий ґрунт картоплі, капусти, цибулі, часнику, помідорів, огірків, моркви, буряків, перцю, редиски, зелені, бобової та баштанної культур.

Посівний календар на квітень 2023 року

Сприятливі та несприятливі дні для посіву у квітні-2023

Сприятливі та несприятливі дні для посіву у квітні-2023

Вдалі дні для посадок: 2-5, 7-14, 16-18, 20, 24-28, 30 квітня.

Несприятливі дні для посадок: 1, 6, 15, 19, 21-23, 29 квітня.

Варто додати, що погода у квітні 2023 року особливим теплом не потішить. Цей місяць в Україні буде дощовим, а подекуди навіть можна буде побачити мокрий сніг. Але в кінці місяця температура повітря почне підвищуватись.