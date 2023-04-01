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Коли краще саджати картоплю, а коли – капусту у квітні-2023: посівний календар

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Названо сприятливі дати для посадки рослин у квітні 2023 року Новина оновлена 01 квітня 2023, 16:19
Названо сприятливі дати для посадки рослин у квітні 2023 року. Фото Телеграф

"Телеграф" розповідає, що і коли можна садити у другий весняний місяць

Весна продовжується, і характер садово-городніх робіт у квітні змінився порівняно з березневим періодом. Цього місяця у городників та садівників так само багато турбот з розсадами та доглядом за рослинами.

Багато хто воліє здійснювати посів і посадку відповідно до місячного календаря, тому в городництві виділяють кілька сприятливих і невдалих дат для тієї чи іншої культури. "Телеграф" розповідає, які рослини та коли сіють у квітні 2023 року.

Посівний календар на квітень 2023 року

Другий місяць весни — це чудовий час для висадки у відкритий ґрунт картоплі, капусти, цибулі, часнику, помідорів, огірків, моркви, буряків, перцю, редиски, зелені, бобової та баштанної культур.

Посівний календар на квітень 2023 року
Посівний календар на квітень 2023 року

Сприятливі та несприятливі дні для посіву у квітні-2023

Посівний календар на квітень 2023 року
Сприятливі та несприятливі дні для посіву у квітні-2023

Вдалі дні для посадок: 2-5, 7-14, 16-18, 20, 24-28, 30 квітня.

Несприятливі дні для посадок: 1, 6, 15, 19, 21-23, 29 квітня.

Варто додати, що погода у квітні 2023 року особливим теплом не потішить. Цей місяць в Україні буде дощовим, а подекуди навіть можна буде побачити мокрий сніг. Але в кінці місяця температура повітря почне підвищуватись.

Теги:
#Календар #Сад #Город #Посівний календар