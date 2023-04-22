Що підлити під сливу і вишню, щоб плодоносили невтомно: рецепти рідких підгодівель

Добре відгукуються кісточкові культури на азотні добрива

Вирощування кісточкових культур, таких як сливи і вишні, потребує належного догляду. Тільки завдяки йому можна отримати рясний урожай смачних плодів. Важливо регулярно удобрювати всі плодові насадження, щоб у результаті отримати рясний урожай. У цьому матеріалі розповімо, чим підгодувати вишню і сливу.

В теплий сезон коріння кісточкових культур із задоволенням вбирають додаткові речовини з підгодівель, пише fb. Ділимося рецептами простих та ефективних розчинів, які можна приготувати в домашніх умовах.

Чим підгодувати вишню і сливу

У 10 літрах води розводимо 2 столові ложки суперфосфату і хлористого калію, а також ложку сечовини. Після цього одразу переходимо до поливу. Ці засоби також можна використовувати в сухому вигляді, але потім потрібно зробити полив. На велике дерево доведеться витратити 20 літрів рідини.

Не будуть зайвими азотні добрива. Для цього змішуємо 2 літри коров’яку з 10 літрами води. Це відро підгодівлі виливаємо навколо стовбура.

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