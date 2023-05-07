3 перевірені способи позбутися хруща і врятувати врожай

Хімікати шкодять садовим та городнім культурам

Хрущі є небезпечними шкідниками для городу, але досвідчені садівники знають, як позбутися їх на довгий час.

З настанням тепла ці жуки починають свою атаку на багато культур, знищуючи рослини навіть у вигляді личинок. Однак існують ефективні способи захисту від навали хрущів, які не вимагають застосування хімічних засобів, і досвідчені садівники їх знають. Про це пише ukr.media.

Народні способи боротьби з хрущами

1. Настій з лушпиння цибулі

Щоб приготувати цей розчин, додайте лушпиння у воду у співвідношенні 1:3 і дайте йому настоятися протягом 3-5 днів. Потім розведіть отриману рідину водою у пропорції 1:1, щоб концентрація стала менш сильною.

2. Йод від личинок хруща

Додайте приблизно 20 крапель йоду в 10-літрове відро з водою, потім використовуйте розчин для обробки рослин і грядок. Щоб досягти бажаного ефекту, повторіть процедуру через п’ять днів.

3. Спирт від хруща

Рекомендується використовувати однакові пропорції при розведенні спирту та йоду. Важливо починати обробляти город негайно, оскільки речовина швидко випаровується.

Раніше "Телеграф" писав, як садівникам позбутися мурах у саду, а також поділився ефективним способом запобігання появі мошок, тарганів і комарів вдома.