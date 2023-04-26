Приготуйте домашній відлякувач — і попелиця не з’явиться ні в саду, ні на городі

Цей шкідник боїться один аптечний засіб

Існує багато способів, які допомагають позбутися попелиці, але не всі вони приносять приголомшливий ефект. Навіть найдорожчі хімзасоби "пропускають" шкідників у городи та сади, від чого й рослини потім не можуть похвалитися добрими врожаями.

Не поспішайте йти до магазину хімікатів. "Телеграф" пропонуємо звернути увагу на народний спосіб, який включає використання одного аптечного засобу — нашатирного спирту. Це чудовий захист від шкідників, зокрема попелиці. Про це пише ukr.media.

Як приготувати відлякувач від попелиці

У невеликій кількості води потрібно розвести 2 столові ложки нашатирного спирту та 1 столову ложку прилипача або рідкого мила (мийного засобу для посуду). Потім цю суміш потрібно перелити у 8-10 л теплої води. Обприскувати рослини цим розчином потрібно знизу догори. Таке підживлення з нашатирного спирту захистить ваші рослини від навали попелиці.

Зазначимо, що досвідчені городники повинні знати, якими перевіреними рецептами позбавитися шкідників на городі без використання хімікатів. Раніше "Телеграф" писав, як захистити капусту від гусениць і вберегти плодові дерева від мурах.