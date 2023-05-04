Як застосувати звичайну гвоздику від комах в оселі: найдешевша хитрість

Докучливі мошки, комарі і таргани більше не потурбують

У житті проблем і так безліч, а тут ще ці настирливі комахи в оселі... Ми вже розповідали, як садівникам позбутися мурах в саду, а тепер поділимося ефективним способом запобігання появі мошок, тарганів і комарів у своєму житлі.

У боротьбі з цими комахами допомагає звичайний столовий оцет та гвоздика. Достатньо приготувати з двох інгредієнтів розчин, який повністю виведе мошок і тарганів із вашого житла. Цей спосіб дуже простий, але й дуже ефективний, пише cpykami.

Як приготувати розчин проти комах

У пульверизатор наливаємо 1 склянку столового оцту і додаємо 3 чайні ложки гвоздики. Залишаємо на пару годин. Настоєм, що вийшов, оббризкуємо рослини та місця, де найчастіше водяться мошки; штори та вікна, де бувають комарі, а також місця, де з’являються таргани та інші комахи.

До речі, існує багато способів, які допомагають позбутися попелиці, але не всі вони приносять приголомшливий ефект. Раніше "Телеграф" поділився одним народним способом, який відлякує попелицю на раз — більше вона не з’явиться ні в саду, ні на городі.