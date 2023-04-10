Жодної "хімії" не потрібно: дієвий спосіб позбутися мурах на деревах

Надійний та недорогий спосіб

Недосвідченим дачникам може здатися, що мурахи – це найнешкідливіші комахи. Однак досвідчені садівники радять не поспішати з такими висновками. Якщо вони заповнюють стовбури плодових дерев, чекати щедрого врожаю не варто.

З мурахами треба боротися. Вживати заходів краще якомога раніше, щоб не нашкодити рослинам. Захистити дерева від мурах легко простим, народним, дієвим способом та без хімзасобів. Як пише Ukr.Media, мурахи перестануть вам докучати, якщо "налякати" їх олією і невеликою тканиною.

Як захистити дерево від мурах

Беремо тільки нерафіновану олію та смужки з трикотажної тканини, наприклад, зі старих футболок. Добре просочуємо смужки в олії і зав’язуємо їх на стовбурі плодового дерева. Завдяки такому народному методу мурахи більше не потурбують вас. У міру підсихання тканини можна просочувати тканину з піпетки олією.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змусити плодоносити грушу. Запобігти проблемі можна за допомогою деяких хитрощів з гілками плодового дерева. Дізнайтеся, в якому стані вони повинні бути, щоб плодоносила груша.