Никакой "химии" не нужно: действенный способ избавиться от муравьев на деревьях

Надежный и недорогой способ

Неопытным дачникам может показаться, что муравьи – это самые безобидные насекомые. Однако бывалые садоводы советуют не торопиться с подобными выводами. Если они заполняют стволы плодовых деревьев, ждать обильного урожая не стоит.

С муравьями нужно бороться. Принимать меры лучше как можно раньше, чтобы не навредить растениям. Защитить деревья от муравьев легко простым, народным, действенным способом и без химсредств. Как пишет Ukr.Media, муравьи перестанут вам досаждать, если "напугать" их растительным маслом и небольшой тканью.

Как защитить дерево от муравьев

Берем только нерафинированное растительное масло и полоски из трикотажной ткани, например, из старых футболок. Хорошенько пропитываем полоски в растительном масле и завязываем их на стволе плодового дерева. Благодаря такому народному методу муравьи вас больше не побеспокоят. По мере подсыхания ткани можно пропитывать ткань из пипетки растительным маслом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заставить плодоносить грушу. Предотвратить проблему можно с помощью некоторых хитростей с ветками плодового дерева. Узнайте, в каком состоянии они должны быть, чтобы груша плодоносила.