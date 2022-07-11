Избавиться от тли и муравьев можно за 1 ночь и без химии: народное средство, которым мало кто пользуется
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Опытные огородники поделились рецептом эффективной растительной настойки
Растения часто подвергаются нападению разных вредителей. Некоторые насекомые, как тля и муравьи, способны быстро уничтожить посадки.
Чтобы защитить свой огород от различных вредителей, необязательно скупать "химию". Достаточно использовать народные средства, которые отпугивают вредителей своим ароматом, пишет belnovosti. В этом эффективен настой полыни.
Как избавиться от тли и муравьев на участке
Наполните половину ведра полынью, вымесите до появления сока и залейте водой. Получившуюся кашицу разместите на участке. Запах сохраняется до двух дней, после придется повторить процедуру.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от тли на огороде.