Избавиться от тли и муравьев можно за 1 ночь и без химии: народное средство, которым мало кто пользуется

Опытные огородники поделились рецептом эффективной растительной настойки

Растения часто подвергаются нападению разных вредителей. Некоторые насекомые, как тля и муравьи, способны быстро уничтожить посадки.

Чтобы защитить свой огород от различных вредителей, необязательно скупать "химию". Достаточно использовать народные средства, которые отпугивают вредителей своим ароматом, пишет belnovosti. В этом эффективен настой полыни.

Как избавиться от тли и муравьев на участке

Наполните половину ведра полынью, вымесите до появления сока и залейте водой. Получившуюся кашицу разместите на участке. Запах сохраняется до двух дней, после придется повторить процедуру.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от тли на огороде.