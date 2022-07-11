Позбутися попелиці та мурах можна за 1 ніч і без хімії: народний засіб, яким мало хто користується

Досвідчені городники поділилися рецептом ефективної рослинної настоянки

Рослини часто зазнають нападу різних шкідників. Деякі комахи, як попелиця та мурахи, здатні швидко знищити посадки.

Щоб захистити свій город від різних шкідників, необов’язково скуповувати "хімію". Досить використовувати народні засоби, які відлякують шкідників своїм ароматом, пише belnovosti. В цьому ефективний настій полину.

Як позбутися попелиці та мурах на ділянці

Наповніть половину відра полином, вимісіть до появи соку і залийте водою. Кашку, що вийшла, розмістіть на ділянці. Запах зберігається до двох днів, після цього доведеться повторити процедуру.

Читайте також: Категорія Lifestyle Рослини, які допоможуть вигнати кротів із вашої дачної ділянки Цей шкідник більше не завдасть шкоди вашому врожаю

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися попелиці на городі.