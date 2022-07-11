Позбутися попелиці та мурах можна за 1 ніч і без хімії: народний засіб, яким мало хто користується
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 161
Досвідчені городники поділилися рецептом ефективної рослинної настоянки
Рослини часто зазнають нападу різних шкідників. Деякі комахи, як попелиця та мурахи, здатні швидко знищити посадки.
Щоб захистити свій город від різних шкідників, необов’язково скуповувати "хімію". Досить використовувати народні засоби, які відлякують шкідників своїм ароматом, пише belnovosti. В цьому ефективний настій полину.
Як позбутися попелиці та мурах на ділянці
Наповніть половину відра полином, вимісіть до появи соку і залийте водою. Кашку, що вийшла, розмістіть на ділянці. Запах зберігається до двох днів, після цього доведеться повторити процедуру.
Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися попелиці на городі.