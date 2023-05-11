Які рослини посадити на городі, щоб раз і назавжди позбутися дротяника

Вони прогризають ходи в картоплі, редисі та інших коренеплодах

Один з неприємних шкідників, які можуть нашкодити городу, — це дротяник. Це не окремий вид комах, а личинки жука-ковалика, які розвиваються у ґрунті. Він може нападати на багато коренеплодів.

Для того, щоб забути про зіпсовані редис або картоплю, пише ukr.media, можна використовувати живі рослини у вигляді огорожі для грядок, які не тільки екологічно чисті, але й мають властивості, про які багато хто не знає.

Яких рослин боїться дротяник

Зелена цибуля

Рослину садять на відстані 2-3 метрів один від одного в якості пастки. Зелена цибуля приваблює комах, що дозволяє викопати та знищити личинки шкідників у майбутньому.

Бобові культури

Квасоля, боби, горох та соя можуть бути посаджені рядами. Коренева система цих рослин може привернути увагу личинок жука-ковалика. Ці шкідники можуть бути зібрані та утилізовані вже після перших заморозків.

Крім того, одним зі способів захисту картоплі від шкідників є посадка квасолі в одній лунці з картоплею. Це дозволяє перенаправити увагу шкідників з коріння картоплі на коріння бобових культур.

Квіти

Найбільш популярним і надійним вибором є чорнобривці, які рекомендується висаджувати вздовж межі ділянки або городу. Біла гірчиця також має аналогічний ефект.

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