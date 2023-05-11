Урожай буде на заздрість, якщо підгодувати часник у травні цими добривами

Якщо не пропустити травневу підгодівлю, то можна зібрати врожай усім на заздрість

Часник, вирощений на грунті, який був добре удобрений в осінній період, не виходить із зимової сплячки на повну силу. Якщо не допомогти рослинам у ранні терміни, то вони можуть втратити свою життєву силу на початку весни, і врожай буде набагато меншим.

Коли часник виходить із зимівлі, насамперед необхідно удобрити його азотними добривами, пише bb.lv. Як тільки з’являться зелені пагони, потрібно розсипати сечовину на вологому грунті, використовуючи одну столову ложку добрива на квадратний метр.

Для наступного кроку необхідно пройтися посадкою з тонкою лопаткою, щоб не пошкодити молоді рослини і закласти гранули добрива в грунт. Це дуже важливо. Якщо використовувати добрива разом із весняними опадами, вони швидко розчиняться і забезпечать рослини азотом, який необхідний для успішного росту зелені та отримання великих головок часнику.

Замість використання сечовини можна застосовувати аміачну селітру, настій коров’яку, пташиний настій чи настій біогумусу. Також можна використовувати звичайну нітрофоску, яка також містить велику кількість азоту. Не слід забувати в травні про необхідність розпушування ґрунту, оскільки взимку він сильно ущільнюється і потребує насичення киснем.

Коли зелене пір’я часнику досягне довжини 10-12 см, рекомендується підгодувати рослини деревною золою. Для цього потрібно акуратно видалити ґрунт в основи рослин до того, як з’являться зубки, а потім посипати золою на кожен квадратний метр, використовуючи близько склянки золи. Після цього ґрунт слід повернути на місце. Зола забезпечить часник калієм та мікроелементами, знизить кислотність ґрунту та захистить від грибкових інфекцій.

Раніше "Телеграф" писав, чому буряки корисно висаджувати біля часнику, який відлякує шкідників, і гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій.