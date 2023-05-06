Навіщо досвідчені дачники залишають на городі звичайні обмилки: ось це користь

Спробуйте зробити своїми руками маленькі мішечки зі старими шматочками мила

Щоб збільшити врожайність на городі, ми часто використовуємо сучасні хімічні препарати, які, на жаль, можуть зашкодити людському здоров’ю. Однак, є більш здорові альтернативи, наприклад, використання обмилків, тобто старих шматочків мила, які не завдають шкоди овочам, фруктам та свійським тваринам.

Обмилки — це безпечний та ефективний засіб, який багато городників уже випробували. Вони допомагають боротися зі шкідниками та гризунами, що призводить до збільшення врожайності. Про це пише Ukr.Media.

Як використовувати обмилки на городі

Щоб використовувати обмилки на городі, потрібно підготувати декілька матеріалів:

шматочки використаного мила,

міні мішки з матеріалу,

шнурки,

ножик,

дерев’яні кілочки,

молоток.

Після цього можна створити маленькі мішечки з обмилками та розмістити їх у різних частинах городу. Аромат мила відлякає шкідників та допоможе збільшити врожайність. Як це зробити:

Розділяємо шматочки мила на великі частини та відправляємо кожну купку у свій мішечок. Зв’язуємо, але не туго. Зв’язуючи мішечок шнурком залишаємо кільце, за яке підвішуватимемо мішечок. Беремо підготовлені раніше кілочки і вирушаємо на ділянку. По всій межі ділянки забиваємо кілочки, і робимо на кілочку ножем легку ущелину — місце куди за шнурок буде підвішуватися мішечок. Підвішуємо мішечки на кожен кілочок.

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